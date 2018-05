Tras la muerte de una mujer luego de dar a luz en un baño del Hospital Llano de esta ciudad, se inicio la investigación por un caso de violencia obstétrica. El hecho ocurrió el pasado 21 de mayo, la paciente era de alto riesgo, su bebé cayó al inodoro. En el Hospital A. I. de Llano se habría iniciado una investigación por un caso que sería de violencia obstétrica. Daniel Molina denunció ante medios de comunicación que su mujer Ramona Analía Armúa falleció luego de parir en el baño del centro de salud, donde estaba internada desde el 6 de mayo. El hombre oriundo de la localidad de Itá Ibaté relató lo que sucedió y aseguró que recurrió varias veces a los médicos para que atiendan a su mujer. La directora del nosocomio, Silvia Bonassies, confirmó que hay una “investigación administrativa e interna” y no descartó judicializar el caso. “Tenía un embarazo de ocho meses, era una paciente de alto riesgo (hace menos de un año tuvo una cesárea), desde el 6 de mayo estaba internada. Un médico que es cirujano dijo que estaba bien su panza, que le dolía porque se movía mucho, nunca la revisó. Al rato me dice mi mujer que quería ir al baño, cuando voy a buscar papel higiénico escucho como una explosión, había roto bolsa, me acerco y veo a mi bebé en el inodoro, llamo a pedir auxilio y una doctora lo sacó de ahí, luego llevan a mi mujer porque le tenían que hacer cesárea, ella estaba conciente”, contó Molina. El hombre que duerme con un colchón prestado por unos albañiles en un pasillo externo del nosocomio, continuó: “Unas dos horas duró la cesárea que le hicieron para sacar la placenta. Luego me dicen que tuvieron una complicación y que la trasladaron a terapia. Cuando me están relatando eso la llaman a la doctora para atenderla a mi señora. Ahí me entra un frío y supe que mi mujer había fallecido, eran las 16.15. Me dijeron un tiempo después que murió por un paro cardiorespiratorio. Después de eso no se acercó nadie más, ninguna autoridad del hospital se acercó a darme mayores explicaciones”. Respecto a su bebé recién nacido comentó que se está recuperando. La pareja tiene otro niño que cumplió esta semana un año.