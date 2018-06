Siguen las protestas

Denuncian usurpaciones

de cargos en el INVICO

Continuarán las jornadas de protestas de los trabajadores del INVICO, “en rechazo a la usurpación de cargos, en las Gerencia de Promoción y Desarrollo y Gerencia Económica Financiera”, indicaron referentes gremiales. Sostienen que “la Gerencia de Promoción y Desarrollo hace más de 30 días está usurpada por una Asistente Social que no reúne requisitos exigidos por la Ley de Servicio Civil 4.067, ni tampoco por el Manual de Misiones y Funciones del INVICO, ni tiene ninguna designación legal que autorice a ejercer el cargo de Gerente. Esta situación causa mucha indignación en la gran mayoría de los trabajadores de la entidad habitacional, “porque es algo inédito”. Afirman que el Interventor del instituto, Julio Veglia, se niega a cumplir con la Ley del empleado público, que obliga a designar un trabajador de planta y de carrera que es algo que debe hacerse en el INVICO ante las vacantes. Reclaman que se vulneran los derechos laborales de los trabajadores de carrera del ente de Vivienda.

Los delegados sindicales indican que la asistente social designada no está autorizada, y no puede firmar viáticos, ni actas de sorteo de viviendas tal como lo está haciendo, y mucho menos estar dirigiendo el trabajo de verificaciones de las familias sorteadas recientemente en el barrio Ponce, ni decidir a quién se le confirma y a quien se le retira el derecho de preseleccionada del sorteo.

Asimismo advierten que un situación similar ha comenzado en la gerencia Económica Financiera, dónde se jubiló recientemente el Gerente histórico del área y ahora por indicación del Consejero de Obras Publicas Miguel Benítez y del propio interventor Vglia, se propone en el cargo “a una persona que no reúne los requisitos exigidos por la Ley 4067, y el Manual de Misiones y Funciones del INVICO”