Denuncian plan de fuga de Cositorto del penal

Un preso delató un presunto plan de fuga de leonardo Cositorto, detenido por las estafas en Corrientes. La Justicia de Córdoba denunció este lunes que detectó un presunto plan de fuga ideado por Leonardo Cositorto, líder de la empresa Generación Zoe, para escaparse del penal de Bouwer, donde se encuentra detenido desde hace casi un año acusado de estafa y asociación ilícita. La denuncia llegó a través de otro interno de dicho complejo penitenciario, ubicado en las afueras de la capital mediterránea, que se comunicó con la fiscalía de Villa María para alertar sobre la maniobra que querría llevar adelante el referente de la empresa. Cositorto se encuentra detenido con prisión preventiva desde abril del año pasado, acusado de ser el líder de un holding empresarial cimentado en un esquema del tipo Ponzi, que se habría quedado con los ahorros de miles de ahorristas en Argentina, Colombia, Chile, México y Estados Unidos entre otros países. Cuando la fiscal Juliana Companys —que lleva la causa de Villa María— lo fue a buscar, se había ido del país. Terminó apareciendo en República Dominicana, donde fue detenido por una colaboración con Interpol y tras permanecer más de un mes prófugo. Desde entonces, la causa avanzó investigando el rol de Cositorto y el resto de los implicados en la empresa. Además de Córdoba, también tiene causas en Corrientes, Salta y Buenos Aires. El coach ontológico siempre sostuvo que se trató de un “incumplimiento de contrato” y reclamó contra la prisión preventiva que se le trabó. La denuncia, de la que no trascendió mayor información, llega en medio de una semana donde en redes sociales se viralizó un video de archivo de Cositorto, en el que contaba que se había escapado de otros dos hospitales, el Durand y el Fernández, previo al comienzo de la pandemia. Lo concreto es que los abogados de Cositorto no estaban al tanto de la denuncia de un plan de fuga. “No se nos ha informado de denuncia alguna en contra de él. No hemos tomado conocimiento de nada. Me llama la atención”, sostuvieron.