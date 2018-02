Tribunal de Faltas

Denuncian “bajas injustificadas”

Mariela Cardozo, que venía desempeñándose como agente en el Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Corrientes, denunció que “sin una causa justificada” fue despedida luego de trabajar 5 años en esas oficinas. “Estoy en la municipalidad hace 20 años y en marzo cumplo tres años de contrato; ahora me informaron que no renovaron el vínculo y no me dieron un argumento al respecto”, puntualizó la mujer. Se agrega y confirma lo publicado en la edición de ayer por Diario 1588, sobre lo que, aseguran, estaría ocurriendo al momento de ir a responder por las multas en los juzgados municipales, donde hay muchos “extraños”, nuevos agentes y personal de alta deficiencia administrativa, demostrando que “no saben nada” a la hora de activar expedientes. Se animan a sostener que “hay mucha gente de afuera que, seguramente, le ha quitado trabajo y lugar a los empleados correntinos del municipio”. Mariela podría ser uno de esos casos.