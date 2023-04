Demorado por circular en un auto con documentacion falsa

Un automóvil circulaba con documentación falsa y fue descubierto en un control en Ruta 30. En un operativo policial que se realizaba ayer en la ruta provincial sobre el puente Avalos a 100 kilómetros de Esquina en el límite con Curuzú Cuatiá se detiene un Peugeot proveniente de Corrientes hacia Esquina. Al solicitarle la documentación al conductor del auto exhibe solamente una tarjeta verde del rodado del cual no es titular, no tiene trámite de transferencia, sin registro de conducir, sin seguro obligatorio y exhibe constancia de extravío de documento personal sin fecha de emisión, con sello que no pertenece al organismo de Derechos Humanos de la Policía de Corrientes y tampoco existe el personal policial firmante de la misma. Con conocimiento del fiscal actuante y ante la situación de sospecha se procedió a la aprehensión de la persona y secuestro preventivo del vehículo para ser sometido a pericias, como así también las documentaciones. Quedó alojado en Comisaría Primera en calidad de detenido por Supuesta Falsificación y Uso de Documento Falso.

Actualidad Esquina