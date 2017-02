“Son delincuentes con buenos modales”, señaló el diputando nacional, José Pitín Ruíz Aragón, por el escándalo Correo Argentino. “La certeza que tenemos es que el presidente Macri dio la orden de que se condone la casi totalidad de la deuda que tiene el Correo Argentino con el Estado Nacional”. “Pero si no fuera así, Aguad o Peña deberían renunciar”, aseveró el legislador nacional tras la audiencia informativa que dio en el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en la Cámara de Diputados.

“Con honestidad brutal, la posición de Aguad fue un mamarracho de todo punto de vista, desde lo político, lo jurídico, desde la misma posición de él. Cuando se le hicieron preguntas no contesto ninguna”, sentenció Ruíz Aragón.

“En ningún momento nos dijo si el presidente había dado la orden de resolver la cuestión del Correo y de la manera en que él lo resolvió. En algún momento dejó entender que si, en otro que no, y en otro momento tiró la culpa a una dirección de Asuntos Jurídicos. Fue muy dubitativo, y en aspecto generales no se vertió transparencia sobre la cuestión del acuerdo del Correo y las condonación de los 70 mil millones de pesos que se le hizo a la familia Macri”.

“Según el ordenamiento jurídico hay un hecho de corrupción y el delito está consumado. No existe foja cero como ellos dicen y lo que está haciendo el juez ahora está bien”. “Hay un conflicto de intereses e incompatibilidad en negocios, esperemos que la Justicia pueda actuar y se sepa quién es el responsable de esto”, concluyó.

Los lazos

“Nosotros estamos estudiando profundamente este caso en particular, el Correo Argentino con la administración Macri en su momento, tiene algunos lazos con la causa de Arribas u Odebrecht y además con los 18 paraísos fiscales que posee el presidente Macri fuera del país”, detalló el legislador de La Cámpora.