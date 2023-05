Delicuentes robaron varios elementos de la casa de un productor

Delicuentes robaron varios elementos de valor en la vivienda de un productor de Colonia Progreso, ubicado a 15 kilómetros de la zona urbana de la localidad de Bella Vista. La victima es el productor Mario Y., en momentos que se ausentó de su vivienda, los ladrones ingresaron, destrozaron mobiliarios y se llevaron elementos de valor del lugar. “Buscaban dinero”, y al no encontrarlo, destrozaron la casa. “Empezaron por el tejido, lo cortaron con una pinza especial porque lo hicieron al ras. Después ingresaron al hacer palanca en la puerta de la cocina, en el dormitorio ocasionaron desastre por todos lados”, comenzó su relato el productor ante Radio Bella Vista. “Es la segunda vez que me pasa esto. La primera vez fue hace tres meses. Es por algo especial, ya que están buscando otra cosa que no hay acá”, declaró el hombre. “Cuando vi la puerta violentada no me animé a entrar, fui directo a la Policía”, dijo a la vez que detalló el faltante de dos garrafas, una desmalezadora, cargador de batería y hasta la bomba sumergible. La denuncia se realizó ante autoridades policiales que iniciaron tareas investigativas para dar con los presuntos autores y localizar los objetos robados.