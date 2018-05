Premonitorio

Dejó el submarino antes de la tragedia

Antes del hecho fatal, dejó de ser submarinista tras ver las fallas del ARA San Juan. Frente a la jueza ratificó que detectaron un submarino nuclear y que ingresó agua a la nave. Era amigo de uno de los desaparecidos. Ocho días después que se cumpla un año de la desaparición del ARA San Juan, Carlos Christian Schutz dejará atrás la edad de Cristo. Teniente de Fragata, con una antigüedad de 14 años de servicio en la Armada, zarpó y patrulló en ese submarino dos veces. La jueza federal de Caleta Oliva, Marta Yañez, lo llamó a declarar como testigo. Su relato fue conmovedor y revelador. Quienes escucharon su exposición entendieron que fue una de las más “sinceras” y despojadas de cualquier tipo de “corporativismo” ofrecida por un oficial del arma en actividad. Schutz era “alumno cursante aspirante a ser submarinista” junto a su amigo, Alejandro Tagliapietra, y Jorge Luis Mealla, dos de los 44 tripulantes de quienes no se tienen noticias desde el 15 de noviembre de 2017. Ante la magistrada dijo que después del último y complicado patrullaje que realizó en el buque de guerra, en julio de 2017, decidió “dejar de ser submarinista” porque no sabía “si iba a estar a la altura”. El militar no solo ratificó el ingreso de agua al ARA San Juan, sino que además confirmó qué detectaron a un submarino nuclear.