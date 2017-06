Fernando Martina

“Dejaremos todo en la final”

“Vamos a dejar todo para seguir sorprendiendo”. El pivote de Regatas Corrientes, Fernando Martina, clave con Chevon Troutman para anular a Jeremiah Wood en el clásico con San Martín, y ganar la Conferencia Norte, no se guardó nada y dijo “todos nos daban por muertos y mira donde estamos”. En los playoffs Regatas fue mutando a medida que fueron avanzando en las series. El trabajo minucioso, silencioso del staff técnico y la ejecución de los jugadores fue perfecta. La filosofía de un básquet ofensivo, el ADN “Fantasma” en el 2016/17, se mantuvo, aunque aggiornado con matices defensivos que el dieron mayor solides a una estructura que fue creciendo. Contra San Martín, el clásico de toda la vida ahora en la Liga Nacional, el scouting funcionó a pleno. Más allá de la riqueza individual del plantel “Rojinegro”, el objetivo fue contener a Jemeriah Wood. El pivote a lo largo de la serie no sólo convirtió poco: 9, 6, 4 y 8 puntos, en los cuatro juegos de la serie, sino que además no generó juego; eso le quitó confianza y variantes a su equipo.