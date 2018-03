Liga Correntina

Definieron zonas del nuevo torneo

En la reunión ordinaria del Consejo Directivo del martes, la Liga Correntina de Fútbol programó el torneo que abrirá la temporada 2018 en Primera A como en la B. La categoría C fue disuelta. El torneo Preparación o Apertura se extenderá sólo tres meses, jugándose por el sistema de todos contra todos, por puntos. En ambas categorías, los equipos fueron divididos en dos zonas, con fecha tentativa de inicio para el 14 de abril.

CUADRANGULAR FINAL

En la categoría principal, los ganadores de cada grupo se enfrentarán por el título, y el campeón del certamen obtendrá el pasaporte al Cuadrangular Final de la temporada, que clasificará a dos equipos para el Torneo Regional Amateur 2019. La Zona A estará integrada por seis equipos: Mandiyú, Boca Unidos, Huracán Corrientes, Soberanía, Mburucuyá y Ferroviario. La Zona B, conformada por cinco equipos, tendrá estos protagonistas: Curupay, Lipton, San Marcos, Sportivo Corrientes y Juventud Naciente. En la primera fecha, a Boca Unidos le tocará en suerte darle la bienvenida al ascendido a Primera: Soberanía. El otro novato en la categoría, San Marcos, se las verá con el bicampeón, Curupay.

Atractivos cuatro ascensos

El más atractivo de los dos torneos será indudablemente el de Primera B, ya que al cabo del certamen exprés, los cuatro mejores equipos (dos primeros de cada zona) de un total de once participantes, obtendrán el ascenso a la divisional superior. En la Zona A jugarán Robinson, Cambá Cuá, Quilmes, Villa Raquel, Santa Catalina y Defensores de Torino. En la Zona B lo harán Popular, Deportivo Empedrado, Libertad, San Jorge y Rivadavia.

OFICIAL

Luego del Mundial de Rusia 2018, se disputará el torneo Oficial en las dos categorías, por el sistema de todos contra todos a una sola rueda, por puntos. De la Primera A participarán 15 equipos (once actuales más los cuatro que asciendan del torneo Preparación o Apertura). Del certamen de Primera B participarán los siete equipos que no asciendan en el Preparación, más los ocho que quedaron de la desaparecida Primera C.