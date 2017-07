Advierte Barrionuevo

Decretos ocultos: vendría

una “reforma previsional”

El diputado Martín Barrionuevo advirtió que el Gobierno provincial mantiene oculto un acuerdo con la Anses por el cual la caja previsional de Corrientes podría trastocar las condiciones en que se otorgan las jubilaciones, en especial los regímenes especiales de policías y docentes. “Se trata de un convenio cuyos detalles se desconocen porque el decreto sobre el tema se publicó sin el anexo, con lo cual estamos ante el peligro de que los beneficios que hoy favorecen a nuestros abuelos puedan verse recortados”, analizó el legislador.

Entre los puntos que podrían ser modificados aparecen la edad jubilatoria mínima, la movilidad salarial de las jubilaciones correntinas y el riesgo de que desaparezca la garantía del 82 por ciento móvil que se mantiene en Corrientes pero no en el sistema nacional. “Todo esto sumado al peligro de que no se respete el sistema de cómputo de 4 por 1 para docentes y el régimen especial de la Policía, aspectos que no figuran en la legislación nacional a la que se intenta adecuar nuestro sistema previsional”, remarcó Barrionuevo.

El entendimiento se mantiene oculto debido a que figura entre los decretos que el gobernador Ricardo Colombi decidió no publicar en toda su extensión, por lo que oficialmente sólo se sabe que el IPS habría cedido facultades para que desde Nación impongan nuevos criterios para el otorgamiento de pasividades. Los estados contables del IPS no se condicen con los números que maneja la administración central, lo que derivó en que “hoy nuestra caja previsional muestra ante la Nación un déficit que no sería tal, en un intento por justificar este acuerdo”.

El decreto lleva el número 3611 e incluye un anexo que permanece en secreto, en el cual figurarían las potestades que IPS resignaría ante la ANSES.