De Paul: “El partido con Australia va a ser similar al de Polonia”

El mediocampista de la Selección argentina Rodrigo De Paul sostuvo hoy que el partido con Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 será similar al último de la fase de grupos, frente a Polonia, mientras que remarcó que “mañana no hay excusas” pese al poco tiempo de descanso entre los encuentros. “A Australia ya lo vimos bastante, desde ayer estamos viendo videos. Va a ser similar a Polonia, nos van a dar la pelota pero tienen jugadores por afuera muy rápidos. Seguramente mientras ataquemos tendremos que estar defendiendo, van a tener que hacer un trabajo importante los jugadores del medio hacia atrás. Tenemos que estar muy atentos a no hacer faltas cerca del área””, manifestó sobre el rival de octavos de final. Y agregó respecto a la seguidilla de encuentros: “Es un caso un poco atípico, solo jueves y viernes para descansar. No sé por qué se dio así, pero nosotros estamos bien, ya estamos acostumbrados a jugar seguido así que hacemos hincapié en la recuperación. Mañana no hay excusas”.