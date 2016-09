El alero cordobés Lorenzo Ottani se sumó a la nueva versión “Fantasma” al frente de Gabriel Picatto. Con esta incorporación Regatas Corrientes cerró su plantel para la temporada 2016/17 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Ottani, que nació el 1 de agosto de 1996 en Hernando, viene de jugar en Universitario de Córdoba pero su pase pertenece a Centro Recreativo Hernando, ocupará la última ficha mayor que disponía el coach Gabriel Picatto, pese a ser jugador U23. El cordobés se sumó así a la pretemporada, junto a Donald Sims, Santiago Vidal, Paolo Quinteros, Juan Pablo Arengo (U23), Pablo Espinoza, Fabián Ramírez Barrios, Javier Saiz (U23), Fernando Martina y Joshua “Josh” Duinker. Además de los juveniles Juan Pablo Corbalán, Marco Giordano (U17), Juan Cruz Rinaldi (U17), Jerónimo Ramírez Acevedo, Andrés Bodach (U17), y Maximiliano Andreatta.

Hoy las 11 horas, en el histórico Salón Chapo del Club de Corrientes, autoridades de la institución presentarán al equipo que jugará la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), temporada 2016/17.

EMOTIVO TEXTO

Juan Martín Del Potro, escribió en su Facebook una carta agradeciendo

Juan Martín del Potro no consigue todavía procesar el cariño que está recibiendo desde su retorno de la lesión y decidió escribir una extensa carta en su Facebook para agradecer, describir lo que le sucede y hablar del futuro. “Tenía ganas de terminar todo ahí, subir y abrazar a cada uno de ustedes”, escribió.

El tandilense anunció que se tomará unos días de descanso antes del duelo por Copa Davis que afrontará entre el 16 y el 18 de este mes en Glasgow contra Gran Bretaña por las semifinales del certamen. “Me servirán para darme cuenta de todo lo que pasó. No sólo en el US Open, sino también en Río. Todo ocurre muy rápido”, confesó el tenista que fue medalla plateada en los Juegos Olímpicos. El quiebre definitivo en su relación con los aficionados se inició el primer día de los Juegos, cuando venció a Novak Djokovic. Desde allí surfeó sobre una ola de reconocimientos que finalizó el miércoles, en la derrota entre lágrimas contra Stanislas Wawrinka.

“Lo del último game de anoche vale mucho más que un partido o un torneo”, reconoció sobre el aliento que cayó desde las gradas del Arthur Ashe, el recinto central del torneo de Grand Slam. “El objetivo es terminar el año sano y tener metas importantes en 2017”, planteó el desafío de cara a lo que será su pretemporada de cara al próximo año.