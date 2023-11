De a poco el radicalismo se empieza a pintar de violeta en Corrientes

Secreto a voces pero con despliegue territorial. Cada vez son más los radicales en Corrientes que sin divulgarlo no solo apoyarán, sino que trabajan y trabajarán para que Javier Milei se imponga en el balotaje y se convierta en el nuevo presidente de los argentinos. Los jefes comunales de la UCR referenciados en la costa del Paraná, a los que se suman aquellos que bañan los esteros del Iberá en sus accesos por el norte, apoyan al Libertario. En la costa del Uruguay ya se conoce la postura de Juan Carlos Álvarez, intendente de Monte Caseros, que respalda desde un primer momento al líder de la Libertad Avanza. Álvarez es el que más asedio recibe del justicialismo, desde que se le instaló José Ottavis en su comuna. El ex bailando por un Sueño le complica su gestión, no solo administrativa, sino también política de su pueblo. Aquella frase de Horacio Ricardo Colombi a un programa televisivo de Bella Vista, que probablemente su opción sería Sergio Massa, si Patricia Bullrich no llegaba al balotaje, y que posiblemente como máximo exponente del radicalismo de Corrientes tendría adhesiones, no sería lo que actualmente sucede. Hasta ahora solo un solitario Carlos Fagundez, intendente radical de La Cruz, se expresó públicamente que votará por Sergio Massa el próximo 19 de noviembre. Aparentemente la UCR correntina, se está pintando de violeta.