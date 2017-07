Desidia e incapacidad

Daniel Caran cargó contra Colombi

“Colombi dejará una provincia caída por abandono”, aseveró el precandidato a diputado nacional por el PJ, Daniel Caran, para afirmar que el actual mandatario provincial dejará una provincia caída por “la desidia e incapacidad de su gestión”. Caran se expresó luego del accidente en el que un auto cayó al arroyo Guazú porque no había señalización en la ruta del puente que se derrumbó y que comunica Goya con Esquina. “Es increíble hasta dónde Colombi y sus funcionarios son capaces de ser irresponsables e ineptos, porque ni siquiera en el caso del puente caído tuvieron en cuenta que estaba en peligro la vida de los correntinos o de cualquier otra persona que transita por el lugar”, dijo Caran para aseverar que “este caso es un ejemplo de la provincia que dejará Colombi el 10 de diciembre cuando termine su mandato.

“Estuvieron 16 años en el poder, desde 2001 gobernando Corrientes, pero tampoco fueron capaces de pavimentar ninguna ruta provincial de tierra porque, de lo contrario, hoy hubiese servido como un paso alternativo para ir hasta Esquina”, añadió.

Ante la posibilidad de que el Gobierno de Corrientes le eche la culpa a los funcionarios de Vialidad Nacional o de la Gendarmería porque no cortaron el tránsito, Caran respondió: “Todos ellos son responsables, pero el más responsable de todos es Colombi porque tendría que haberse dado cuenta de que estaba en peligro la vida de las personas y no hizo nada, no actuó”.