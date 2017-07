Causa de la Casa

Cuando Ricardo uso fueros

para evadir a la justicia

La hipocresía radical en la votación pidiendo el desalojo de Julio De Vido en el Congreso de la nación, hizo olvidar que Ricardo Colombi en el año 2012, gracias a un amañado hábeas Corpus evitó, amparándose en sus fueros, ser indagado por la justicia federal en una causa por evasión impositiva, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Aquella denuncia que fuera presentada por Hernán González Moreno, el joven empresario periodístico que apareció muerto en extrañas circunstancias el 2 de octubre de 2009, 48 horas antes del balotaje que consagraría justamente a Colombi, por segunda vez gobernador de Corrientes.

González Moreno pediría que se investigue la compra de una mansión a manos de un insolvente amigo (empleado del PAMI) y testaferro del mandatario correntino, lujosa vivienda, donde paradójicamente terminaría viviendo el mercedeño.

El fallo que le otorgaría al actual mandatario provincial no sentarse en el banquillo de los acusados, lo dictaminaría un entonces juez Correccional, Juan José Cocchia, quien un tiempo después por sus buenos oficios, sería premiado como integrante del Tribunal Oral Nº2. Una mano lava la otra, y las dos lavan la cara. El dato: Cocchia no debía entender en el habeas corpus impulsado por la defensa de Ricardo Colombi, pero tras una triquiñuela judicial, “corrieron” a la titular del otro juzgado en lo Correccional, Gabriela Aromí, quien era la jueza de la feria de invierno durante la primer semana, y responsable de actuar en el pedido del líder de Encuentro por Corrientes (ECO).

El jefe del Ejecutivo estaba citado a indagatoria el 4 de julio de 2012 en la causa sustanciada ante el juzgado federal en Paso de libres “GONZALEZ MORENO HERNAN S/ DENUNCIA SUP DELITO DE ACCION PUBLICA”, expediente 20.343/09, de la cual insólitamente se perdieron nueve de sus cuerpos con un lote de pruebas. Se dice que extravío ocurrió, en una maniobra de traslado entre un juzgado y otro.

Sin embargo Colombi se excusaría de asistir a declarar ese día de julio por cuestiones de agenda, en esa fecha debía estar en la localidad de Yofre cumpliendo tareas de gobierno. Finalmente pediría una prorroga que le sería concedida por su amigo el juez federal Carlos Soto Dávila, aunque el trasfondo de la acción, no era otra que ganar tiempo para elaborar su estrategia judicial que concluiría en una acción de habeas corpus interpuesta por sus representantes legales. Dicen que el escrito lo confeccionó el reconocido constitucionalista Mario Midón a solicitud del Fiscal General César Sotelo, lo que determinaría con claridad el aceitado vínculo que existe entre el poder político y la justicia en la provincia. Toda la trama apuntaba a utilizar los supuestos fueros que posee un gobernador, para esquivar tocar el pianito, que en la jerga policial se conoce como “manchar sus huellas digitales”, al estar imputado en una causa penal.

En la actualidad la causa se encuentra totalmente estancada caminando al olvido, quien sabe, con la complicidad de un sistema judicial pernicioso que daña no solo a la sociedad, sino a la misma verdad.

El miércoles los diputados nacionales del radicalismo por Corrientes, despotricaron por la “protección que le otorgaron” a Julio De Vido procesado en distintas causas considerándolo un indigno para continuar en sus funciones de legislador nacional.

EL CASO AGUAD

En diciembre de 2005, Oscar Raúl Aguad asumiría por primera vez como diputado nacional por Córdoba, estando procesado en la causa de los 60 millones de dólares que malversó de un crédito otorgado a la comuna correntina por el Banco Nación, mientras se desempeñaba como delegado de la intervención federal en la provincia, en ese municipio. En 2007 fue desprocesado y vuelto a procesar en 2012. Todo ese tiempo siguió siendo integrante de la cámara baja del congreso de la nación, y lo que es peor aún vocal en el Consejo de la Magistratura, órgano que elige y nomina a los jueces de la república. Hoy es ministro de Defensa del gobierno de Mauricio Macri, antes fue de Telecomunicaciones.

Desde el miércoles y por varios días y tal vez semanas, en las redes sociales y en medios de prensa, varios correntinos se referirán a la corrupción K y a lo indigno de salvar a Julio De Vido, no imaginándose la mayoría, que los émulos del ex ministro de Cristina Kirchner, también yacieron y yacen en esta bendita provincia.

El análisis e interpretación

El art. 196 a 199 del CPP (Código Procesal Penal) local señala que “cuando se formule requerimiento fiscal o querella contra un legislador, el Tribunal competente practicará una información sumaria que no vulnere la inmunidad de aquél. Si existiere mérito para disponer el procesamiento, se solicitará el desafuero a la Cámara legislativa correspondiente, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifique”. Para dictar el procesamiento debe inexorablemente citarlo a indagatoria, y si el legislador se rehúsa a tal acto no existe mecanismo alguno para compelerlo a tal acto – se trata de un derecho de defensa- y sin este acto procesal el proceso se paraliza con lo que se debe esperar a que este finalice su mandato para la prosecución de la causa. En la causa Aguad se siguió actuando hasta lograr las prescripción del expediente.

Adviértase que requerimiento (art.195 CPP) es anterior a la indagatoria (medio de defensa) si el legislador se rehúsa la causa se archiva, debiendo esperar el desafuero. Lo mismo sucede con la querella (art.82 CPP) y siendo la denuncia, querella, requerimiento fiscal o investigación directa, los modos de iniciar el proceso (art.203) este puede quedar trunco “ab initio” quedando a merced de lo que resuelva la cámara a la que pertenece el legislador. Viola el art.16 y también el 18 de la C.N.

El art. 197 expresa “Si se formulara requerimiento fiscal o querella contra un magistrado sujeto a juicio político, el Tribunal competente practicará una información sumaria con el mismo alcance previsto en el artículo anterior. Cuando exista mérito para disponer el procesamiento del imputado, solicitará a la Cámara de Diputados la promoción del juicio político, acompañando copia de las actuaciones expresando las razones que justifiquen el pedido” Vale lo mismo que para la hipótesis del legislador con el agravante que si es un juez o fiscal debe ser este separado por sus funciones por el jurado de enjuiciamiento o juicio político para que tal proceso tenga curso.

Con este mecanismo procesal, aplicado in malam parte, el actual gobernador sorteó la citación a indagatoria como imputado en la causa sustanciada ante el juzgado federal en Paso de libres Corrientes, “GONZALEZ MORENO HERNAN S/ DENUNCIA SUP DELITO DE ACCION PUBLICA” Expte Nro 2-20.343/09, mediante un habeas corpus que este interpuso en su favor dictado en los autos “ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL SR COLOMBI RICARDO CAPITAL “ Expte Nro 81.862 que hiciera lugar el entonces juez correccional Cocchia Breard.

No solo es un violación al art.16 y 33 de la constitución nacional ya que se afecta la igualdad ante la ley y el principio republicano, sino que también se alzó contra una vieja y vigente jurisprudencia de nuestro máximo tribunal que señalo en “Ormeño, Pedro contra Partido Peronista,

Distrito Mendoza”, de 1961, “que es que las autoridades de una provincia no pueden trabar o turbar en forma alguna la acción de los jueces que forman parte del Poder Judicial de la Nación.