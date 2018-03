Congreso

Cristina no asistirá a la apertura

La senadora nacional ya decidió qué hará hoy, cuando Macri encabece la apertura del 136º período de sesiones del Congreso. La senadora nacional electa por el espacio Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, no asistirá a la apertura de sesiones que realizará el presidente Mauricio Macri este jueves por la mañana. Según pudo saberse, la ex mandataria viajó al sur por el cumpleaños de Néstor Kirchner (25 de febrero) y decidió quedarse unos días más como hace habitualmente, habiendo planificado su regreso recién para el fin de semana. Desde el entorno de la senadora electa aseguraron que “no asiste porque ya sabe que el discurso será lo mismo que los años anteriores” y agregaron que “sería sentarse a escuchar una serie de mentiras o realidades que Macri comentará y que no se condicen con la realidad del país”. Macri encabezará esta mañana la apertura del 136º período de sesiones ordinarias del Congreso, con un discurso en el que se prevé ratificará la agenda de consensos alcanzados con los gobernadores.