Cristina en Comodoro Py

La ficción de los jueces

La ex presidente Cristina Kirchner estuvo en Comodoro Py, desde donde aseguró que “no me voy a prestar a esta ficción de los jueces”. En el marco de la causa Hotesur, la ex presidenta presentó un escrito ante el juez Julián Ercolini y pidió su sobreseimiento. “No hay estado de derecho en la Argentina”, se quejó en su breve indagatoria. La expresidenta Cristina Kirchner se presentó en los Tribunales Federales de Retiro para prestar declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini y pidió su sobreseimiento en el caso Hotesur. La expresidenta ingresó a las 8:50 de ayer al edificio judicial, citada por el juez en el marco de la causa por la cual se la investiga a raíz del alquiler de plazas hoteleras a manos de empresas del detenido Lázaro Baéz. “No me pienso prestar a esta ficción de jueces que te leen tus derechos pero que luego no los aplican, lo mismo para los fiscales; no hay estado de derecho en la Argentina y quiero dejar constancia de esto en la causa”, se quejó la ex mandataria.