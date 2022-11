Cristina K: Las elecciones se pueden ganar si los argentinos “tiran para el mismo lado”

La Vicepresidenta Cristina Fernández encabezó el acto por el Dia de la Militancia en el estadio Diego Maradona en la ciudad de La Plata, fue su segunda aparición pública desde el intento de magnicidio. La vicepresidenta afirmó que el 1 de septiembre “se quebró el pacto democrático”, aseguró que “lo único nuevo” es el Frente de Todos (FdT) porque el kirchnerismo “cambió” el país después de 2001 y señaló que las elecciones de 2023 “se pueden ganar” pero que será necesario que los argentinos “tiren para el mismo lado” ante los condicionamientos “brutales” que dejó el Gobierno de Mauricio Macri. En un discurso brindado con motivo del Día de la Militancia, Cristina Kirchner planteó que “una sociedad que no sabe lo que pasó difícilmente pueda entender lo que pasa”, por lo que remarcó que, si no se ejercita la memoria, “resulta imposible develar el porvenir”. En otro tramo de su mensaje, la expresidenta llamó a “terminar con debates absurdos” en torno a la seguridad porque es una “deuda” que “ningún partido político lo ha podido solucionar”, dijo. También resaltó la necesidad de avanzar en un “gran acuerdo que debe haber entre todos los partidos políticos para que las fuerzas de seguridad respondan a las fuerzas civiles”. “Las fuerzas de seguridad son una parte de la solución y también son parte del problema si no se subordinan al poder civil. Cuando estuvimos en el Gobierno desplegamos miles de gendarmes en el conurbano bonaerense. La gente lo pedía porque tenía más confianza”, rememoró. En el país hay jueces “sentados de por vida como una rémora monárquica en una sociedad democrática que deciden sobre la libertad y el patrimonio” de la gente y son “dispositivos de control de la voluntad popular”, y advirtió que “donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos” el sistema “funciona”. “Dicen que tenemos que volver a los ’90. Una fuerza política no tan novedosa que dice que los 90 fueron lo mejor de la historia, y dicen que son lo nuevo. Acá lo único nuevo somos nosotros que cambiamos la Argentina después de la crisis del 2001”, subrayó.