Cristina contundente

Cambiaron para peor

“Cambiaron mucho las cosas, pero cambiaron para peor”. La expresidente y candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Cristina de Kirchner cerró un acto en el municipio de Lanús con fuertes críticas al gobierno nacional y a las políticas de ajuste. “Cambiaron mucho las cosas, pero cambiaron para peor, no para mejor”, sostuvo. “Han cambiado las libertades en la Argentina. Estos que te dicen que te quieren mucho y todos los días te sacan cosas, que se queden su cariño y te devuelvan las cosas, el amor requiere compromisos. Antes los pibes habían vuelto al colegio a estudiar, no a comer”, sostuvo Cristina. La exmandataria jugó con el slogan del “Cambio” de la coalición gobernante y expresó: “Cambiaron mucho las cosas, pero cambiaron para peor, no para mejor. Sacaron todo lo que estaba bien y empeoraron lo que estaba mal”. “Vecinos de Lanús ¿cómo está hoy la inseguridad?, la inflación está peor, la desocupación está peor”, enumeró.