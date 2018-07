Mañana complicada

Cortaron tránsito en Anses

porque “nos toman el pelo”

En otra de sus medidas de fuerza, ayer los integrantes de la Federación Obrera de Base cortaron el tránsito frente a la sede de Anses por avenida Armenia. La integrante de la FOB, Jessica González, explicó que “estamos pidiendo turnos, que liberen el sistema, pero no nos responden”. Un numeroso grupo realizó un corte de tránsito en ambas bandas de Armenia hasta que Anses les brindara una respuesta. Aclaró que “no nos dan una respuesta concreta y nos tienen esperando; vamos seguir con la medida de fuerza hasta que respondan”, prometió a media mañana de ayer. La Federación Obrera hizo público un documento donde expresan que “nos movilizamos para que Anses nos deje de tomar el pelo, para garantizar que cada compañero pueda tener su turno, que no le den de baja el plan, que los trámites se puedan hacer en tiempo y forma; que dejen de dar vueltas; hacernos ir y venir todos los días; poder hacer un simple trámite de forma digna, sin hacer largas filas desde la madrugada, sin pagar por un turno, sin que nos tengan de acá para allá con la incertidumbre de no saber si el mes siguiente cobramos o no”.