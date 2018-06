El Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile habló sobre la posibilidad de que Corrientes sea sede de la Copa Argentina. Al respecto dijo, “tuvimos conversaciones con la empresa que auspicia la Copa Argentina que tiene un convenio con la AFA, estamos en conversaciones”. La cancha de Boca Unidos albergaría 4 partidos. Estuvo la gente de Torneos mirando el Estadio de Boca Unidos y sus instalaciones porque son un montón de requisitos, esta sin ningún problema, el estadio está en condiciones, ahora hay que ver de acuerdo a las etapas que se quiere hacer, tiene costos. Hay que garantizar a la empresa. Nosotros tendríamos el manejo de la taquilla”. De la misma manera, dijo “parte de una situación económica, lo lindo seria tener partidos con equipos en la etapa de la final para poder tener buena convocatoria”. Acerca de la disputa de plazas entre Resistencia, Formosa y Corrientes, manifestó “Formosa tiene la plaza hace 4 años, no va a venir Corrientes a meterse y porque si sacarle la plaza, no le va a sacar, pero Formosa tiene que entender que para Torneos esto es negocio, ellos no corren riesgos, no tienen porcentajes de la gente que tiene que ir, después vos te encargas de llenar el estadio”.