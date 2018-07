Triste ranking

Corrientes, peor tercer

salario docente del país

Mientras los gremios más duros exigen $4.000 de emergencia más un aumento de un 30% al básico con un sueldo inicial de $19.000, se conocieron datos oficiales que ubican a Corrientes como el tercer peor salario docente del país. Solo los maestros de Formosa y de Santiago del Estero perciben un monto inferior a los de los educadores de correntinos, según el informe indicativo del salario Docente elaborado por la Coordinación General de Estudio de Costos del Ministerio de Educación de la Nación, que corresponde al periodo enero-marzo 2018, recién publicado en el mes de junio.

En el 2018, el salario de los maestros de Corrientes, perdería contra la inflación $1800 según los cálculos de los posibles aumentos que otorgaría el gobierno de Gustavo Valdés, ubicándose entre las subas más bajas de todas las provincias.

“El salario es insuficiente con esta escalada inflacionaria”, había indicado la semana pasada el secretario general de la Asociación de Docentes Provinciales, José Gea, al ser consultado por los medios de prensa. El gremialista aseguró que esperan reunirse con autoridades del Ministerio de Hacienda “para discutir salarios nuevamente, porque lo que se percibe hoy es insuficiente con esta inflación”.

Gea recordó que “en febrero firmamos una cláusula” que señalaba que “si existiese algún tipo de inconveniente económico, debemos volver a juntarnos y avanzar en nuevas negociaciones por el salario”. Gea agregó que “cada reunión en el Ministerio de Hacienda es una mesa para que se discuta salario y la reapertura de la mesa salarial”. Ratificó que “hay una crisis caótica que afecta al trabajo y a los trabajadores; es fundamental discutir salario porque es insuficiente con esta escalada inflacionaria”, concluyó el referente de ACDP.

NO REINICIARÁN CLASESLos docentes habían calificado de “insuficiente” el anuncio del gobierno radical de 14 días atrás, el martes 3 de julio, ratificando su pedido del 35% de aumento salarial y anunciaron que no se iniciarán las clases tras el receso invernal.Desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTECO) señalarían que el anuncio salarial del Ejecutivo Provincial representa menos de $800 en el bolsillo para un cargo docente testigo, sumaría el 20% de mejora a fin de año cuando la inflación llegará al 35% anual. Sostuvieron que gran parte de lo anunciado son más montos en negro para el salario que, desde Suteco, hace tiempo se pide que pasen todos al básico; y que el salario inicial docente sigue estando casi $5.000 por debajo de la línea de pobreza definida por el Indec.Ramírez recordaría que “esto le da la razón a Suteco que rechazó el acta-acuerdo firmado en marzo cuando ellos (gobierno) proponían una mejora del 16% y nosotros decíamos que la inflación iba a ser superior al 30%, ahora sabemos que la inflación puede llegar al 35% a fin de año”. Aquella vez Ramírez denunciaría que la Nación no le envía a Corrientes $1.300 millones que le corresponden este año por el Fondo Compensador Docente, cuando se suma la posibilidad que recorten recursos para el Incentivo Docente.