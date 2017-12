Jornada nacional de lucha

Corrientes dice No a

la reforma previsional

Organizaciones sociales, sindicales y campesinas convocan a una nueva movilización para este miércoles en rechazo a la reforma laboral y previsional que impulsa el Gobierno nacional. Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entre otras organizaciones, se concentrarán a partir de las 8:30 horas en plaza Juan de Vera.

La coordinadora provincial de Barrios de Pie Corrientes, Eva Romero, confirmó que la organización se sumará este miércoles a la jornada nacional de lucha contra la Reforma Laboral y Jubilatoria, y anticipó que marcharán hacia plaza 25 de Mayo.

Las consignas son: No a la reforma laboral – No a la reforma previsional. Plena vigencia de la Ley de Emergencia Social y por la Declaraci{on de la Emergencia Alimentaria. Acceso a la tierra para pequeños productores con subsidio para la agricultura familiar. No a la CUS y la privatización de la salud pública. No a la reforma educativa del gobierno. Basta de represión y criminalización de la lucha popular.

Las organizaciones convocantes son ACDP – ASPROSAC – Comisión interna de Tipoití – Cuerpo de Delegados de CAPS en ATE – CCC – Unión Campesina – Barrios de Pie – CTEP – Anusate – Corriente de Estatales René Salamanca.