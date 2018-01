Liga de las Américas

Continúa la venta de entradas

A buen ritmo continúa la venta de abonos y entradas para el Cuadrangular “C” de la Liga de las Américas en el estadio del Club de Regatas Corrientes del 2 al 4 de febrero. En la secretaria de la institución (horario comercial), continúa la venta de abonos y entradas para el Cuadrangular “C” de la Liga de las Américas en el estadio “remero”. Serán de la partida el bicampeón uruguayo Hebraica y Macabi de Montevideo; Estudiantes de Concordia, flamante subcampeón de la Liga Sudamericana 2017; y Leones de Ponce de Puerto Rico, tercero en la Liga de las Américas 2017. Habrá abonos tanto a plateas como para populares, a precios accesibles, con la finalidad que la mayor cantidad de espectadores puedan apreciar un espectáculo de nivel internacional.

PRECIOS

Abonos a populares (tres días, doble jornada): $120 para Socios, y $200 para No Socios. Abonos a plateas (tres días, doble jornada): $500 para Socios y $700 para No Socios. Las entradas por día tienen estos valores: Populares (por día, doble jornada): $80 para socios y $120 para No Socios. Plateas (por día, doble jornada): $250 para Socios y $350 para No Socios.