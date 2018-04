27 y 28 de Abril

Congreso Mundial de Derecho Animal

Con el auspicio del Colegio de Abogados, en la Universidad de la Cuenca del Plata el viernes 27 y sábado 28 se realizará el tercer Congreso Mundial de Derechos Animales que organizan la Asociación Civil Conciencia Verde Corrientes y el Instituto de Derecho Animal. Comenzará el viernes a las 9:00 en la Universidad de Lavalle 50 de nuestra ciudad. Los temas que se abordará son: Personalidad legal y Derechos Positivos para los animales no humanos. Oscar Horta; Introducción de Derecho Animal y Proyecto de Reforma al Código Penal. Laura Velasco; La especie no importa. Fundamentos para la consideración moral de los animales no humanos. Eze Páez; Tracción a sangre equina. Maltrato y problemática social. Edgardo Di Salvo – Eliana Couso; La Problemática del abandono, políticas públicas; análisis de la Ley 13.879 de Buenos Aires y Decreto N°1088. Sergio Moragues; Legislación Argentina; concepto de persona; análisis de jurisprudencia y aspectos procesales del hábeas corpus. Las entradas son libres y gratuitas. Organiza la Asociación Civil Conciencia Verde Corrientes, e Instituto de Derecho Animal que integra el Colegio de Abogados. Auspicia Universidad de la Cuenca del Plata.