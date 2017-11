Liga Correntina

Confirman fechas de semifinales

La Liga Correntina de Fútbol confirmó que el miércoles 15 y jueves 16 se estarán disputando los encuentros correspondientes al cuadrangular final de la A, para el sábado 11 se reprogramó el de la B. En la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Liga Correntina de Fútbol, quedó establecido el cronograma de disputa de los dos encuentros de la Primera A, en su Cuadrangular Final, que por seguridad se jugará en forma desdoblada. El miércoles 15 en el Predio Leoncio Benítez a partir de las 20:00 el dueño de casa, Boca Unidos estará enfrentando a Ferroviario. Al día siguiente, desde las 16:00 en el Pepe Almirón, Curupay y Deportivo Mandiyu definirán la otra llave. En estos encuentros no habrá ventaja deportiva y en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios se definirá desde el punto penal. Para el sábado, se reprogramó el Cuadrangular de la Primera B que otorga el tercer ascenso a la A.

PROGRAMA

Sábado 11: Cancha de Libertad: 15:00 hs. 1ª B San Jorge vs Rivadavia; 17:00 hs. 1ª B Quilmes vs San Marcos

Miércoles 15: Cancha de Boca Unidos: 20:00 hs. 1ª A Boca Unidos vs Ferroviario; Jueves 16: Cancha de Libertad: 16:00 hs. 1ª A Curupay vs Deportivo Mandiyú.