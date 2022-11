Condenan al agresor del playero correntino

El joven que atacó al playero Arturo López en un estacionamiento en Monserrat, barrio de la Ciudad de Buenos Aires, fue condenado este viernes por el delito de “lesiones gravísimas”, aunque todavía no se conoce el monto de la pena y si esta será de cumplimiento efectivo o no. “El juez VIllanueva entendió que no hubo intención por parte del joven de darle muerte a la víctima, pero sí obró con dolo”, indicó el fiscal Mauro Tereszko. Según explicó, la pena en expectativa por el delito que se le imputó al joven es de entre 3 y 10 años, aunque el magistrado podría disminuir ese monto porque el agresor era menor en el momento del hecho, ocurrido en noviembre del año pasado. En los alegatos dados a conocer en la mañana del jueves, Tereszko pidió que el imputado -de 18 años- sea condenado a 12 años de prisión por tentativa de homicidio y lesiones gravísimas. El juez de la causa solo dio lugar a la imputación por lesiones gravísimas por entender que el joven no tuvo intenciones de matar a López. El abogado del imputado solicitó que el hecho sea encuadrado como lesiones culposas. “Estamos satisfechos con el veredicto y con el desarrollo del juicio en general”, indicó Tereszko, y agregó que Florencia y Agostina, las hijas de Arturo López, quedaron satisfechas con la resolución del juez. El ataque que sufrió Arturo López sucedió el 19 de noviembre de 2021. El atacante estuvo cinco meses prófugo hasta que el 29 de abril se presentó de manera espontánea en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores junto con su abogado.

Fuente: Todo Noticias.