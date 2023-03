Con un gol de Ronaldo Al Nassr le ganó a Abha Club

Al Nassr no jugó bien ante Abha Club, pero Cristiano Ronaldo lo salvó con un golazo de tiro libre. Anderson Talisca marcó el tanto del triunfo definitivo. Al Nassr tuvo una de las peores versiones desde que llegó Cristiano Ronaldo. Lo perdía por 1-0 ante Abha Club, pero el ‘Bicho’ apareció para empatar primero el partido con un golazo de tiro libre. Al final, lo ganó Anderson Talisca con un tanto de penal, que llamativamente no pateó el portugués. Triunfo importante para seguir como escolta del líder Al Ittihad en la Liga Profesional Saudí. Al conjunto que dirige Rudi García le costó horrores poder doblegar a su rival, al cual había superado claramente hace pocos días al vencerlo por 3-1 en la Copa del Rey de Campeones. Sin embargo, no jugó bien y, para su fortuna, lo salvó Cristiano. Un mal primer tiempo de Al Nassr provocó no sólo que se vaya al entretiempo 0-1 abajo, sino que puso a Cristiano Ronaldo, prácticamente, resignado. Al equipo de Riyadh le costó horrores poder llegar con peligro al arco de Epassy. Para colmo, cada vez que lo atacaron, la pasó mal. Abha convirtió dos goles en esa primera mitad. El primero fue luego de un tiro libre donde un rebote largo de Nawaf Al Aqidi permitió que Attouchi convierta el 1-0. Sin embargo, el VAR mostró un claro offside de este defensor central y anuló el tanto. De todas maneras, luego de un par de ocasiones claras, Adam Ahmad marcó el 1-0 con un gran remate casi sin ángulo para liquidar a Al Aqidi. CR7 casi no tuvo situaciones de peligro salvo un cabezazo, fácilmente controlado por Epassy. En la segunda parte, entró en cierto estado de desesperación con cada pelota que le pasaba y no podía controlar. Sin embargo, como buen crack, aprovechó la que tuvo. Tuvo mucha ayuda de una barrera totalmente abierta, pero Cristiano metió un golazo de tiro libre para empatar el partido al minuto 78. El ‘Bicho’ aprovechó las que desperdició Abha, que tuvo un par de chances claras para sentenciar el partido de la mano de Adam Ahmad. Así llegaba al empate, pero pocos minutos después, el VAR llamó al árbitro argentino Fernando Rapallini por una mano dentro del área. Y el juez pitó penal. No pateó CR7, lo cual llamó la atención, pero sí lo hizo el goleador Anderson Talisca para marcar el 2-1.