Comunicaciones volvio a perde ante La Unión

Otra noche negativa tuvo Comunicaciones de Mercedes y parece no tener reacción. En lo que ya se confirma como su peor inicio histórico de temporada, volvió a perder y suma diez derrotas en fila en igual cantidad de presentaciones. Anoche perdió como visitante ante La Unión de Formosa, por un claro 104-83, en el juego disputado en el estadio Cincuentenario de la capital formoseña, por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol. El norteamericano Thomas Cooper fue el goleador de la noche sumando 21 puntos para La Unión, secundado por los trabajos de Guillermo Aliende con 15 puntos y Xavier Hills Mais con 14 (y 7 rebotes). En las estadísticas del elenco mercedeño, el extranjero Skyler Hogan con 19 puntos fue el más destacado, aunque además sobresalieron Eduardo Vasirani (8 rebotes) y Noah Allen (4 asistencias) ambos con 16 puntos, pero no fueron suficientes. Con estas diez derrotas, Comunicaciones sigue teniendo la marca negativa de ser el único elenco que aún no ganó en lo que va de la competencia. Con respecto a las derrotas anteriores, el equipo mejoró ostensiblemente la efectividad en tiros de tres puntos: encestó sólo ocho tiros de 17 intentos (43%). Para La Unión fue una de sus mejores producciones como local. Regresaba tras una dura gira por Santiago del Estero donde cayó ante Quimsa (91-86) y frente a Olímpico (78-71). Ahora ocupa la decimoquinta posición con un récord de 5-8. En sus próximas presentaciones, “Comu” será local mañana cuando reciba a Argentino de Junín; mientras que para fin de mes volverá a salir de gira para visitar a Ferro (lunes 28) y Gimnasia CR (miércoles 30).