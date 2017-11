Federación Correntina

Completaron el cuadro de Cuartos

Independiente y Belgrano completaron el cuadro de Cuartos con sus clasificaciones. Finalizó la etapa de Octavos de Final del Torneo Provincial de Clubes de Primera División “Raúl Moyano”, con victoria de Belgrano de Curuzú Cuatiá en sobre Apinta, y el empate entre Unión de Ituzaingó e Independiente de Santo Tomé, quedando la clasificación para el rojo. El fin de semana, empezarán a jugarse los Cuartos de Final con cruces confirmados. Se cerraron los Octavos de Final del torneo organizado y fiscalizado por la Federación Correntina de Fútbol (FECOF) con los últimos encuentros reprogramados del fin de semana. En Ituzaingó, Unión recibió a Independiente de Santo Tomé con el afán de revertir el 1-3 de la ida y estuvo cerca, pero el ‘rojo’ de la costa del Uruguay tiene mucho poder de gol y sacó un empate 3 a 3, para cerrar a su favor una serie más que interesante. Apinta que necesitaba un triunfo por dos o más goles, volvió a perder ante el regular equipo de Belgrano de Curuzú Cuatiá, que lo ganó 2-3 y se metió entre los ocho mejores del certamen.

Cruces de Cuartos

La Mesa Directiva de la FECOF a través de su Coordinación de Competencias, informa que los Cruces de Cuartos de Final son los siguientes:

Independiente vs. Carlos Gallini, ambos de Santo Tomé

San Ramón vs. Huracán Football Club, ambos de Goya

Belgrano vs. Victoria, ambos de Curuzú Cuatiá

Curupay (Capital) vs. Madariaga (PDLL) *

Estos últimos van a sorteo por la localía.