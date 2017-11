Cómo se detectó la explosión

Por qué se conoció tras una semana. Rafael Grossi, embajador argentino en Austria, fue el experto nuclear que avisó a la Armada sobre lo ocurrido. Explicó por qué no pudo tratarse de un ataque extranjero. Aunque su nombre casi no era conocido, el embajador argentino en Austria, Rafael Grossi, era una pieza clave en la búsqueda del ARA San Juan. La semana pasada se había presentado ante la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés), que tiene su sede en Viena, y solicitó que se investigue qué ocurrió en la zona de operaciones el miércoles pasado, luego del último contacto con el submarino. Los técnicos de la CTBTO elaboraron un informe que concluyó que casi tres horas después de esa comunicación se produjo en la ruta que seguía la nave un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión”. Grossi fue quien finalmente le comunicó al canciller Jorge Faurie las conclusiones de la CBTO.