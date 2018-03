Comienzo de clases

Peligro y riesgos en la ciudad

El comienzo del ciclo lectivo volvió a exponer una imagen de la imprudencia vial en las calles de la ciudad. Varios padres que llevan en moto a varios hijos. En ocasiones los mayores llevan casco, en otras no –la mayoría-. Habitualmente, van dos niños por moto, uno sentado en el tanque y el otro atrás, sino son tres o un poco más. Cualquier calle de la ciudad expone este peligro latente; cuando no, una familia completa que circula en una motocicleta de baja cilindrada. Todos ponen en riesgo sus vidas. Los controles de Tránsito, a veces ausentes, no dan abasto ante la gran cantidad de padres que usan una motocicleta para llevar a sus hijos al colegio. En varios casos predomina un argumento de estos conductores: “no tenemos otro medio de transporte para llevar nuestros hijos a la escuela”. El inspector, tratando de comprender la situación, los deja seguir. En otros casos, hay multas que jamás se pagan.

Operativos deficitarios

Falencias en los ingresos

En estos primeros días de clases, las escuelas céntricas vuelven a evidenciar exasperante congestionamiento. Buscan priorizar el espacio reservado para los mini buses, los autos particulares siguen estacionando en doble fila y provocando caos. Desde el lunes, el municipio intenta dinamizar el tránsito en el ingreso de los establecimientos del centro. Se observan algunas medidas, sobre todo en los colectivitos escolares y automóviles particulares. Todavía se aprecian falencias. Agentes de tránsito, se ubican en los principales puntos del microcentro, pero no evitan los congestionamientos. Solo lucen nueva indumentaria y elementos de trabajo. La gestión municipal, convocó a Elizabeth Tumilasci, que llegó de Buenos Aires por su experiencia en tránsito. Dijo que priorizarán transportes escolares en el plan de acomodar el tráfico vehicular en las escuelas. La capital correntina presenta características especiales, con calles y veredas angostas, perjudicando la diagramación de un esquema que permita evitar congestionamiento en accesos a las escuelas que, seguramente, se darán todo el año.