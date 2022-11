Comezo la mudanza de puesteros al predio de Pomar

Los puesteros del puerto de Corrientes continúan con la mudanza, aunque no están conformes con la infraestructura del nuevo predio, ubicado por avenida Pomar al 800 , indicaron este jueves. En el nuevo lugar donde fueron trasladados los trabajadores, es una carpa de 300 metros , donde faltan incluir la separación de los 57 puestos y terminar con la incorporación del tendido eléctrico, la instalación de los baños químicos y la señalización que indique el nuevo lugar de trabajo. Es por esto que los comerciantes están molestos y uno de ellos indicó a El Litoral: “Nosotros estamos cumpliendo y allá no está todavía”. “Para mí que ellos nos quieren fundir y acá nos estamos dividiendo”, afirmaron y señalaron que lo único que quieren es “vender y trabajar, pero ellos no ayudan”.