Triste despedida mundial

Colombia no acertó en los penales

Harry Kane de penal, había puesto en ventaja a los británicos, pero Yerry Mina marcó la igualdad de cabeza en la última jugada. Los británicos se impusieron 4-3 en la tanda y se enfrentarán ante Suecia en cuartos de final. El Estadio del Spartak Moscú, los cafeteros no pudieron continuar con su sueño mundialista y quedaron eliminados al caer en los penales (4-3) ante Inglaterra. El primer tiempo no dejó prácticamente nada atractivo para los espectadores. Ambos equipos se estudiaron a lo largo de 45 minutos y no generaron situaciones de gol más allá de algún remate lejano y débil. Lo más destacado fue una amonestación a Wilmar Barrios por una agresión a Jordan Henderson cuando la pelota no estaba en juego, que pudo haber sido roja. Los más perjudicados de este duelo fueron los centrodelanteros. Tanto Falcao como Harry Kane no participaron del juego, tanto fue así que el inglés optó en varias oportunidades por bajar algunos metros para tener algún contacto con el esférico. Pero ningún intento de ambos desniveló el trámite de partido.