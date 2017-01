Problema de imagen cuando los porcentajes le daban bien. Horas atrás un juez federal santafesino ordenó investigar al gobernador Ricardo Colombi por interferir en el polémico operativo antinarcóticos realizado en Goya en diciembre último, donde 16 correntinos fueron levantados de la Costanera General San Martín para oficiar de testigos del procedimiento. Colombi no solo increpó duramente al Jefe del Operativo, sino que a la vez pidió su detención. Los medios nacionales le dieron para que tenga y guarde por esa intromisión, inclusive aquellos, propiedad del inefable Grupo Clarín, hasta que el mercedeño mandó a “arreglar” con una de las cabezas del holding porteño, y la noticia fue desapareciendo. Será la segunda vez que don Ricardo será investigado por el fuero Federal. Anteriormente se le inició una causa por evasión impositiva, por la emblemática compra de una mansión en la esquina de Perú y 9 de julio de la Capital correntina, a través de un testaferro.

El último jueves se supo que el juez federal de Reconquista (Santa Fe), Aldo Alurralde, decidió investigar al mandatario correntino, ante la presunta comisión de un delito de acción pública, al interferir en un procedimiento antinarcóticos realizado en Goya por policías santafecinos. Alurralde ordenó abrir una causa contra el mandatario correntino a la fiscal federal de Reconquista, Ana Bruno Campaña, aunque por la feria judicial el caso recayó en Bruno Ojeda, responsable del ministerio público en vacaciones. “Es para investigar un posible delito de acción pública frente a un suceso de dominio público”, explicó el magistrado.

“Cumplí con mi deber” y que la causa se desarrollará “guste o no, caiga quien caiga”, aseveró el juez para aclarar que si bien no existe una imputación concreta contra Colombi, se pidió se investigue si sus acciones el pasado 21 de diciembre, constituyeron algún delito de acción pública.

Aquella vez un grupo de efectivos de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de Santa Fe realizó siete allanamientos en Goya, por disposición de Alurralde. Uno de ellos fue en el domicilio de Javier Oscar “Cabeza” López, sindicado como un importante proveedor de drogas en esa localidad y en el norte de Santa Fe. El gobernador Colombi se presentó en el lugar y ordenó demorar al jefe del procedimiento, el comisario José Moyano, titular de la brigada antinarcóticos de la Policía santafesina.

No para pocos, alguien le asesoró a Colombi que la idea de rescatar a los obligados testigos, reclamados por sus padres, le otorgaría un buen rédito político ante la ciudadanía en la antesala de o que será una ruda campaña electoral. El tiro parece haberle salido por la culata.

EL CASO

El Jefe del Ejecutivo provincial argumentó que los efectivos de Santa Fe habían privado de la libertad a un grupo de jóvenes de la capital correntina, quienes habían sido trasladados a Goya para oficiar como testigos de los allanamientos, lo que constituye una carga pública indeclinable. El asunto derivó en un conflicto institucional de baja intensidad entre las dos provincias, que a los pocos días le bajaron el perfil a la disputa. La causa por narcotráfico contra “Cabeza” López se inició en mayo de 2015 cuando la policía santafesina detectó que una persona apodada “El Rosarino” –luego identificada como Denis Damián Gómez- era el principal vendedor de marihuana en la localidad de Puerto Reconquista, Santa Fe. “Gómez transportaba la droga desde la ciudad correntina de Goya, a través del río Paraná”, informó la fiscalía. En dicha pesquisa también se pudo determinar que otros distribuidores locales se abastecían en Goya, siendo Javier “Cabeza” López quien, junto a su pareja Valeria Rolón y su colaborador Carlos “Gordo” Ramírez, distribuían los estupefacientes. Los narcóticos, añadieron desde la fiscalía de Bruno Campaña, eran almacenados por una persona identificada como Federico Hernaldo “Gringo” Catay. “Además, López aprovechaba su stud en el Jockey Club de Goya para almacenar los estupefacientes, que quedaban bajo el cuidado de Antonio Fabián ‘Cotorra’ Quiróz”, añadieron los voceros. Por otra parte, se identificó a otras tres personas –dos de las cuales viven en Puerto Reconquista- quienes junto a Gómez, viajaban a Goya para abastecerse de la droga que proveía López. Con distintos grados de responsabilidad penal, todos fueron indagados en Reconquista el 23 de diciembre pasado por violación a la ley de drogas. El día anterior a los allanamientos en Goya, Santa Lucía y Resistencia, la brigada antinarcóticos detuvo a Gómez y dos cómplices en una lancha en la zona de islas conocida como “El Boquerón”, sobre el Río Paraná, cuando transportaban 43 panes de marihuana con un pesaje de 36,1 kilos. En el procedimiento denominado “Operativo Ciudades Hermanas” se detuvo a diez personas y se secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y armas.