Ahora Ricardo Colombi asegura que irá por la Intendencia de Mercedes, donde en principio buscará que el actual jefe comunal de ese municipio, Víctor Cemborain, no compita por algún impedimento constitucional. Colombi sabe que podría ser derrotado en la tierra del Paiubre, pero como viejo lobo del desierto hará valer la condena que pesa sobre Cemborain por haberle pegado una trompada a Jorge Molina, cuando el ahora diputado provincial se desempeñaba como alcalde mercedeño.

El mandatario correntino aseguró que quiere volver a su ciudad en una entrevista a un medio porteño.

En Canal 26 el gobernador Ricardo Colombi afirmó que no está en carrera para volver a ser Gobernador en 2017. “Voy a ser intendente de mi cuidad, voy a competir por la Municipalidad de mi ciudad, quiero volver a vivir en Mercedes”, aseguró.

Su declaración fue después que el senador radical Henry Fick dijera que estaban trabajando para que Colombi siga en el “sillón de Ferré” pese a que la Constitución actual no lo avala.

Sobre la reforma propuesta, el Gobernador dijo que presentaron un proyecto que abarca los tres poderes del Estado, régimen municipal. “Uno de los puntos es unificar mandatos con el gobierno nacional”, comentó, agregando que en sus tres mandatos, “siempre me tocó cambiar de camino con un nuevo presidente y es muy difícil”.