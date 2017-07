Esposa de un socio en ECO

Colombi quiere echar a la

jueza que frenó el Tarifazo

Ahora el gobernador, Ricardo Colombi, fiel a su estilo bravucón cargado de autoritarismo adelantó que impulsarán juicio político contra la jueza María Belén Güemes, esposa del concejal electo de Encuentro por Corrientes (ECO) por el autonomismo, José Romero Feris. Güemes hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación de Usuarios y Consumidores, ordenando a la DPEC abstenerse a aplicar el aumento de febrero y marzo en las facturas de luz, más conocido como el tarifazo. Ayer hubo otro fallo similar (ver nota aparte). “Ha fallado en contra de todos los procedimientos y todas las metodologías que se llevan a cabo para tomar esta medida”, indicóel mandatario correntino para asegurar más allá de la medida judicial que “los aumentos se van a seguir dando”.

Insistió que iniciarán “las acciones judiciales que correspondan” en relación al fallo de la jueza Güemes.

“Los aumentos se van a seguir dando porque están los procesos de la audiencia pública. Vamos a hacer juicio político a la jueza porque ha fallado en contra de todos los procedimientos y todas las metodologías que se llevan a cabo para tomar esta medida”, recalcó a la prensa radial usando idéntica metodología del gobierno nacional del PRO, que cuando no le gusta algún dictamen judicial, amenaza con echar al magistrado.

“Nosotros vamos a iniciar las medidas judiciales que corresponda a través de los organismos respectivos. Esto no es una decisión que la Dpec adopta porque quiere, sino es una resolución que viene a nivel nacional y no podemos hacer nada. No se han asesorado de forma correspondiente para dictaminar sobre el amparo”, aseveró Colombi.

Nadie pidió la renuncia

Ante las versiones y trascendidos de la renuncia del comisario Héctor Montiel, quien tiene a su carga la Unidad Regional de Goya, Colombi aclaró que “en ningún momento y bajo ningún punto de vista hemos solicitado la renuncia, inclusive cuenta con el aval nuestro. Montiel sigue en las fuerzas policiales, más allá que él después tome otras decisiones”, aclaró el gobernador Colombi.

“Hay que determinar responsabilidades, hacer todas las investigaciones que sean necesarias. Pero la solución de fondo es comenzar a revisar todos los sistemas de comunicación, puentes y alcantarillas. Nación tiene un camino en esto porque en todos los lugares hay problemas”, añadió el mandatario correntino sobre la tragedia del arroyo Guazú.