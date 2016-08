Perdido por Perdido, falta envido. Ricardo Colombi eligió el día de su cumpleaños número 59 para presentar el polémico proyecto de reforma constitucional, que esboza casi sin ocultarlo, un proceso de eternidad en el poder del radicalismo. La idea, aunque pocos la creen factible, también impulsa la re-reelección del mercedeño en el sillón de Ferré, más allá, que intenten negarlo desde las ya desteñidas boinas blancas tirando a amarillas. Colombi se tomó su tiempo para juntar las barajas, sumar a una buena porción del liberalismo y acordar bajo la solapa con el mosaico interno del PJ que lidera Fabián Ríos, quien tras la inesperada noticia, aseguró que el Congreso de su agrupación, no adelantará su reunión programada en noviembre para discutir la iniciativa reformista del oficialismo. Ríos sin consultar con nadie, ya aseveró que no habrá reunión partidaria anticipada. De aquí al mes 11 del año, todavía faltan 60 días, tiempo más que suficiente, tranzas de por medio, para sancionar la necesidad de modificar la letra constitucional correntina. Pero el jefe comunal capitalino piensa, que dentro del peronismo todos pecan de ingenuo, y que su compromiso con Colombi de desahogo financiero del municipio capitalino, está por encima de los intereses del justicialismo. Se puede equivocar.

El proyecto entrará por Diputados y rápidamente obtendrá el apoyo de los dos tercios del cuerpo y en menos que cante un gallo, saldrá con fritas y dos huevos sobre el lomo, para que cuando arribe al Senado, no sean los radicales quienes reciban el ardiente expediente, sino Rubén Pruyas y sus Renovadores, los que terminarán de atar el paquete de una reforma exprés con despacho puerta a puerta.

Para disimular el texto reformista y hacerlo algo atractivo para la gente que camina por la otra vereda, buscan implementar una institución para atacar la nefasta corrupción política. Claro que para ello, se olvidaron durante 9 largos años de poner en funciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas volteada por la última intervención federal (existía desde 1991), justamente radical y que fuera instituida por la reforma de 2007. Para justificar su no operabilidad (correspondía manejarlo a la oposición), le encontraron un yerro a su redacción, la falta de interpretación entre funcionario público y empleado público, a la hora de sancionar a los corruptos. Nada más descabellado. Pero en Corrientes todo el año es carnaval. Esa salvedad se hubiera corregido en la ley que reglamentó al organismo, y no necesariamente en la letra constitucional.

LAS ELECCIONES

Aunque se habla del voto electrónico no se lo incluirá, tanto que se aclara que pude ser en elecciones legislativas (no dice provincial), advirtiéndose que los comicios serán desdoblados. Las primeras elecciones como es costumbre, serán las de gobernador, con la boleta con papel diario, sin fotos, en blanco y negro, que provoque las trampitas con olor a fraude de siempre. Asimismo podría caer el balotaje. Para un mandato de solo dos años de estadía en la Rosadita correntina, nada de segundas vueltas. Colombi y sus asesores se tomaron todo el tiempo del mundo para tapar todos aquellos agujeros que le ocasionen una inesperada sorpresa electoral. Por último, como para complacer las voluntades de los intendentes y sumar más sufragios en el interior de la provincia, se les otorga más porcentaje de coparticipación a las comunas, se eleva a un 19%, obligándolas a que un punto, sea destinado exclusivamente a obras públicas. Sin dudas que el chivo ya está en el lazo. Falta llevarlo a la estaca todavía.

“NO DEBE TARDAR MUCHO EN AVANZAR”

“Si hay acuerdo político no debe tardar mucho en avanzar”, señaló el gobernador Ricardo Colombi, sobre el Proyecto de Reforma de la Constitución que presentó en horas de la mañana del martes. “Se necesita entendimiento, por eso ingresó por Diputados para que se debata como debe ser”, expresó el mandatario correntino.

“Es algo muy bien estudiado, planificado, no es algo a las apuradas y si uno lee los artículos tienen que ver con la necesidad de tener nuestra Carta Magna conforme a los tiempos. Son principios federales del régimen municipal, incorporación de institutos y organismos”, explicó Colombi sobre la iniciativa reformista que apunta de la unificación de los mandatos con el resto del país. “Trataremos de buscar que el mandato se unifique con las elecciones de 2019, pero eso no quiere decir que se vote simultáneamente”, advirtió. Sobre el Congreso del PJ que no se adelantaría respondió: “Esto es mucho más importante que los plazos de un partido”.