Suma pejotismo

Colombi con olor

a pata peronista

Todo fue conversado de antemano. Primero, un murmullo que la mayoría en el PJ sabía. Después, la reunión con Ricardo Colombi y Gustavo Valdés para blanquear la alianza con el gobierno. Un par de fotos y reportajes en medios de prensa ligados al gobierno. La idea: ubicar a un hombre del pejotismo como compañero de fórmula de Valdés dentro de la llamada pata peronista, que con tanto anhelo el mandatario provincial, con la caja del Estado bajo el brazo, quiere contener.

Un puñado de intendentes del justicialismo junto algunos ex legisladores del pejotismo, cerraría filas con Encuentro por Corrientes (ECO). Son los mismos que acordaron votar con el gobierno radical en las provinciales del 2015, y que el 4 de junio último, ayudaron sin disimulo a la victoria de Eduardo Tassano en la comuna capitalina. Nada nuevo. En el mercado negro de pases, Colombi no comprará algo especial, solamente les renovará el contrato a los jugadores en préstamo de siempre.

En 2016 el hoy detenido por narcotráfico Natividad Roger Terán le reconocería a un periodista de 1588, que en aquellos comicios de medio tiempo (2015), trabajarían para la alianza oficialista, previa anuencia puertas adentro del PJ. Asimismo con cierta fidelidad, se comprometerían a que en las nacionales respaldarían la candidatura de Daniel Scioli. Ahora la historia vuelve a repetirse. Los jefes comunales de Berón de Astrada, Ramada Paso, Villa Olivari, Loreto e Itatí, liderados por el ex diputado Víctor Hugo Vallejos (peronismo Federal), conformaron el Grupo Norte Grande (algo similar al Grupo Iberá de Encinas), orientados a respaldar al radical Gustavo Valdés en su intento de acceder al sillón de Ferré. Casualmente la mayoría de estos municipios se inscriben en la historia reciente, como los de mayor actividad del narcotráfico, no solo en Corrientes, sino que también en esta región del país.

El otro tramo de la estrategia apunta a recolectar a otras porciones internas del partido justicialista, entre ellos anotan al santotomeño Carlos Farizano, quien batió el record de ausencias en la cámara baja durante su último periodo como diputado entre el 2011 y el 2015. No pocos aseguran que Farizano sería el apuntalado a integrar la fórmula con el ituzaingueño, aunque en realidad, aspira a convertirse una vez más como intendente de su pueblo compitiendo justamente con un binomio del peronismo con adhesión a los postulantes de ECO-Cambiemos.

El camión recolector de Colombi, emulando a LUSA en la capital correntina, continuará girando cerca del pejotismo, buscando juntar más bolsas de residuos.