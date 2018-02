Se quedó en la zona

Colombi abandonó la Residencia

oficial 1, se trasladó a la Nº6

Ricardo Colombi dejó finalmente de habitar la Residencia Oficial 1, y se trasladó a la Nº6 ubicada por calle Irigoyen. Semanas atrás el ex mandatario provincial adquirió en Mercedes una casa (dicen por u$s 200 mil) cercana a su domicilio familiar, donde según las malas lenguas fue acondicionada para trasladar sus pertenencias que atesoró en sus 8 años de estadía en Corrientes. Ahora Gustavo Valdés, nuevo gobernador de Corrientes desde el pasado 10 de diciembre de 2017, pasará a habitar el domicilio destinado a los propietarios del sillón de Ferré en la exclusiva avenida costanera General San Martín.

Tras la polémica por la compra de la mansión de calle Perú (casi Poncho Verde), que terminó en los estrados judiciales, siendo blanco de distintos informes periodísticos en medios nacionales, Ricardo Colombi decidió por las dudas usufructuando las viviendas oficiales, donde la factura de luz y agua, y demás servicios corren por cuenta de las arcas del Estado. Como aquella tarjeta de crédito de su primer mandato que era pagada con dinero del erario público, y no por Magoya como diría en su oportunidad el entonces secretario general de la Gobernación, José María Camisón Roldán.

La casa en Mercedes, perteneciente a la familia Costaguta, se encontraba a la venta. No para pocos fue una buena inversión inmobiliaria.