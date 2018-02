Corte de Luz

Colapso energético a la siesta

Colapso energético en líneas de alta tensión entre Resistencia y Corrientes dejaron media ciudad sin energía.

Ocurrió ayer a las 14:50, tras la salida de servicio de las estaciones de distribución de la Costanera y de avenida Sarmiento, que dejaron a la ciudad sin energía.

Cerca de las 17 el sistema volvió lentamente a la normalidad cuando el servicio de reanudó. Se colocó el total de la demanda sobre la distribución de la línea que proviene de la Estación Transformadora de Paso de la Patria, según informaba la DPEC a través de su cuenta de Twitter: 14:52 Hs Fuera de Servicio línea de alta tensión (LAT) Resistencia, Chaco – Corrientes. Interrupciones totales en ET Costanera y ET Sarmiento. 15:52 Hs Normalizada la demanda de la ET Sarmiento (se transfirió sobre ET Paso de la Patria). La ET Costanera también fue transferida sobre Paso de la Patria.