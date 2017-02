Deportivo Laguna Seca consiguió el pasaje a la tercera categoría del Futsal al vencer 6 a 3 a Los Viejos. Club Robinson ganó los puntos de su partido donde no se presentó Proyecto FS. En las instalaciones del Pingüinos, finalizó el torneo promocional que tenía como premio acceder a la división C de la ACFS. Por la Zona A Deportivo Laguna Seca logró la clasificación al imponerse por 6 a 3 ante Los Viejos. Por la misma zona en primer turno del domingo Los Históricos cayeron 5 a 7 ante Jaguareté. Club Robinson que llegaba a la última jornada como puntero de la Zona B, ganó los puntos al no presentarse Proyecto FS, situación que perjudicó y generó el malestar en el equipo Los Troncos que se impuso 8 a 1 ante 17 de Agosto “B”. El promocional 2017 de la Asociación Correntina de futbol de Salón cerró de la mejor manera el fin de semana a la espera del inicio de la temporada regular 2017.

CURSO DE ÁRBITROS

Este jueves 23 comienza la capacitación para los árbitros de la ACFS desde las 22:00 en la sede de calle Necochea 1613. Se estará dictando una capacitación para árbitros de futbol de salón para la próxima temporada, y se estará realizando la inscripción para los aspirantes de ambos sexos para ser árbitros de Futsal. La formación consta de dos etapas: una parte teórica desarrollada en aulas y una parte práctica que se desarrolla en el campo de juego.