Cierran y abren carreras de Nivel Superior sin salida laboral

Sigue la polémica por el cierre de carreras de nivel superior en Goya, aunque se abren nuevas. Dejarán de dictarse tres: Historia, Nivel Inicial y Bromatología, pero se cursarán dos: profesorados de música y danza. Asimismo aseguran que para música la inscripción es muy baja, y que junto a danza no tienen inserción laboral. En la Primaria esas materias tienen una carga horaria de 1 hora por semana en cada curso. En el Ciclo Básico de la Secundaria ocurre algo similar, y en el Ciclo Orientado lo tienen solamente en artes o en humanidades. El cálculo es, que si se gradúan entre 5 y 10 estudiantes de la primera camada, prácticamente copan las plazas locales y el resto, no se sabe dónde podrán trabajar. El único camino es distribuirlos en otros municipios cercanos, pero en solo dos años, ya no quedarán vacantes. Hoy los jóvenes prefieren educación física o idiomas. Sin embargo los números expuestos por el ministerio de Educación detallan, que 1972 egresados, no consiguieron trabajo en el Nivel Inicial. Además argumentan que la nación les recortó el presupuesto educativo. Desde el gobierno dicen que se tomó la decisión de renovar las carreras. En Paso de los Libres también hay cierres. Sencillamente hace años se vienen abriendo muchas carreras docentes en toda la provincia, sin estudiar la demanda, el impacto o la inclusión laboral real de los que se reciben.