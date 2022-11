Ciclo lectivo 2023: Este lunes comienzan inscripciones online para el nivel inicial

Desde el lunes 21 de noviembre el Ministerio de Educación de Corrientes da inicio a las inscripciones online para el ciclo lectivo 2023. El primer periodo estará destinado al nivel inicial. Las autoridades informaron que, tal y como se viene realizando desde el 2020, todas las inscripciones deberán realizarse a través de la web inscripciones.mec.gob.ar. Para el nivel inicial (sala 4 y 5 años) se podrá cumplir con el trámite del 21 al 30 de noviembre. Entre tanto, la fecha para el nivel primario (1º grado) será del 9 al 15 de diciembre. Por último, para el secundario (1º año) será del 12 al 22 de diciembre. Por tercer año consecutivo, las inscripciones para ocupar vacantes dentro de los primeros años en los tres niveles educativos: inicial, primario y secundario, deberán realizarse a través de una página web del Ministerio de Educación de Corrientes. Se extenderán hasta el 22 de diciembre. Cabe aclarar que esta modalidad solo incluye a los alumnos del sistema educativo público. Este año, con la particularidad de que los abanderados de sexto grado no deberán presentar ninguna constancia extra para tener prioridad en las vacantes de primer año del secundario. Los tutores o alumnos deberán acceder al sitio web (inscripciones.mec.gob.ar) y seguir los pasos que le ofrece el sistema. Allí podrán elegir entre tres y cinco instituciones, de acuerdo a sus prioridades e intereses, para el sorteo. Vale remarcar que cada escuela tiene un número determinado de vacantes. Esto quiere decir que si un aspirante no ingresa dentro del primer establecimiento que eligió, inmediatamente pasará a competir por el segundo, y así sucesivamente. Además, como ocurre todos los años, se prevé un período de inscripción extraordinario para los primeros meses de 2023 para quienes no hayan podido anotarse por diferentes motivos.