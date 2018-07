Dos automóviles chocaron en el microcentro correntino, si bien no fue grave, pudo haber damnificado a cualquier persona, debido a que uno de los vehículos subió a la vereda, por lo que existió la posibilidad de que un peatón fuera atropellado. El siniestro se produjo pasadas las 17.00 en la esquina de San Martín y La Rioja. Por la primera calle circulaba un coche marca Chevrolet Chevy mientras que en la otra lo hacía un Volkswagen Bora en el que iba un hombre mayor con su esposa e hija de 34 años. Según explicó el conductor del Bora, llamado Omar, un colectivo le habría impedido la visión justo en la esquina, ante lo cual no pudo evitar que el otro coche lo colisionara. La pareja que viajaba en el Chevy, no resultó herida. En tanto la mujer de 34 años, de nombre Marisol, sufrió un golpe en la cabeza, ante lo cual una ambulancia de la Dirección de Emergencias 107 acudió al lugar y la trasladó al hospital. Por fortuna las lesiones fueron leves. El Bora, por su parte, registró el desprendimiento parcial del paragolpes trasero.