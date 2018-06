Ante rumores de acoso

Chiqui Tapia defendió a Sampaoli

“Creo en la honestidad de nuestro técnico”. El presidente de AFA se refirió a las acusaciones extra futbolísticas que recaen sobre el entrenador de la Selección Argentina y denunció una “operación” para dañar su gestión. Por primera vez desde que surgió la versión respecto de una acusación sobre un presunto acoso sexual que involucra a Jorge Sampaoli, un dirigente de la AFA salió a hablar del tema y respaldó al DT. “Todos los días sucede algo que trata de dañar; creo realmente en la honestidad en este caso de nuestro técnico, sé la clase de persona que es y no me voy a detener en esto”, disparó Claudio Tapia presidente de AFA. El máximo mandatario de la entidad del Fútbol Argentino aseguró que estas acusaciones se tratan de una “operación” para dañar su gestión e insistió en la inocencia del DT del equipo nacional. “De quien se habla que supuestamente podría haber pasado tiene hijos, marido, y no se piensa en esta gente cuando se largan estas cosas que terminan dañando”, señaló respecto de la mujer involucrada en la denuncia.