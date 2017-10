Después del fiasco

Chile quiere llevarse a Gallardo

La Selección de Chile quiere llevarse a Marcelo Gallardo. El golpe que generó el sexto puesto en las Eliminatorias sudamericanas que dejó a la Selección de Chile afuera del Mundial de Rusia 2018 comienza a tener sus coletazos y uno de ellos es la renuncia de Juan Antonio Pizzi a la dirección técnica. En este contexto, si bien el máximo aspirante a ponerse el buzo de la Roja es Manuel Pellegrini, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) tendría en la mira nada menos que a Marcelo Gallardo, entrenador de River. El Muñeco no es el único argentino, ya que otro de los apuntados sería Eduardo Berizzo, actualmente en el Sevilla de España. “A cualquier equipo o selección de otro país le diría que no, pero Chile es distinto, más sentimental que profesional”, declaró el agente del DT Pellegrini. Si Pellegrini dice que no, Gallardo sería la segunda opción, aunque difícilmente pueda dejar el Millonario este año, con las semifinales de la Copa Libertadores de América a la vuelta de la esquina.