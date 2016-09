Argentina reaccionó a tiempo y rescató un empate frente a Venezuela en Mérida. Juan Pablo Añor y Josef Martínez habían puesto en ventaja a la “Vinotinto”, pero Lucas Pratto y Nicolás Otamendi emparejaron las acciones. A pesar de no contar con su máxima figura, la Argentina se presentó en el estadio Olímpico de Mérida con una actitud agresiva para golpear a una debilitada Venezuela. La diferencia en la calidad de los intérpretes se reflejó en el campo de juego en los primeros movimientos, y la tabla de posiciones representaba un argumento más para los que se imaginaban un claro triunfo albiceleste.

Lejos de lo que marcaban los pronósticos, Venezuela dio el golpe antes de llegar al descanso. La exquisita pegada de Juan Pablo Añor dejó sin posibilidades a Chiquito para que la desesperación criolla se afiance en territorio ajeno. El golazo del joven del Málaga desarticuló los planes argentinos, dado que unos instantes después Josef Martínez estuvo a medio metro de extender la diferencia. Sin embargo, el entrenador no cambió nada. Y nada cambió en el partido. La notable destreza de Salomón Rondón le permitió al rápido delantero del Torino extender la diferencia con un amague que dejó desparramado al ex arquero de Racing. El 2 a 0 era humillante y la perseverancia de Pratto volvió a poner a la Argentina en juego. El goleador del Atlético Mineiro atropelló contra la defensa local y gritó el descuento para que el Patón reaccione. Ante las desprolijidades del conjunto argentino, llevaron a que Otamendi establezca el 2 a 2 para evitar el papelón.

URUGUAY PUNTERO

Demolió 4-0 a Paraguay en Montevideo

Un primer tiempo arrollador fue suficiente para que Uruguay venza a Paraguay 4 a 0 que nunca hizo pie en el terreno de juego y que pudo haber perdido por mayor diferencia.

A los 19 minutos de la primera etapa una recuperación de Mathias Corujo inició la contra que comando Luis Suárez, quien se escapó por la derecha y buscó a Edinson Cavani que anticipó en el primer palo y marcó el primer gol del partido. Sobre el final del primer tiempo y cuando Paraguay se había arrimado al área contraria, un córner muy bien ejecutado de David Ramírez cayó en la cabeza de Cristian “Cebolla” Rodríguez y el jugador de Independiente colocó el 2 a 0 en el marcador. A los 45 minutos Suárez se metió en el área y tras una falta de Pablo Aguilar, el árbitro Wilton Sampaio marcó el penal que el propio delantero del Barcelona cambió por gol para sellar el 3-0. Ya en la segunda parte nuevamente Suárez fue el artífice de una magnífica jugada, a pura potencia ingresó al área dejó a tres rivales en el camino y con un centro atrás buscó a Cavani, quien debajo del arco sólo tuvo que empujar el balón con su cabeza para imponer el 4-0.

Paraguay queda con 12 unidades, fuera de la zona de clasificación, y la próxima doble fecha FIFA deberá recibir a Colombia y visitar a la Argentina. Por su parte, Uruguay enfrentará como local a Venezuela y viajará a Colombia.

EMPATE SIN GOLES

Chile no pudo con Bolivia y empató sin goles en Santiago

Por la jornada 8 de las Eliminatorias Sudamericanas, Chile no pudo ante Bolivia en Santiago y dejó escapar una gran oportunidad en condición de local de acercarse a los puestos de clasificación al Mundial de Rusia 2018. El arquero boliviano Carlos Lampe fue la gran figura y principal responsable para que el encuentro finalice 0-0. Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi, que venían de caer ante Paraguay por 2 a 1 como visitantes el último jueves, volvieron a tener una floja actuación que los dejó muy comprometidos. Con esta unidad, los chilenos se ubican en la séptima colocación con 11 puntos, a dos de Ecuador que se está quedando con el puesto de repechaje, pero que aún les queda cerrar la jornada ante Perú en condición de visitante.

Por su parte, Bolivia continúa de racha. Tras vencer como local a Perú por 2 a 0 en el debut del entrenador Ángel Hoyos al frente del equipo, se quedaron con un punto que invita a la ilusión. Igualmente continúan lejos de la clasificación: en el octavo lugar con siete unidades.

FRENTE A DEFENSA

San Lorenzo no podrá llevar público visitante

A pesar que el APREVIDE había anunciado que Defensa y Justicia-San Lorenzo contaría con los hinchas del “Ciclón”, se dio marcha atrás.

La confirmación había despertado una sonrisa en los simpatizantes de San Lorenzo, que después de mucho tiempo iban a poder concurrir a una cancha ajena. Estaba planificado que Defensa y Justicia iba a albergar ambas parcialidades en el encuentro del sábado a las 18, pero finalmente no será así, por expreso pedido de las autoridades de la entidad de Florencio Varela.

Habrá una especie de enroque, ya que los fanáticos de Atlético Tucumán podrán viajar a Sarandí para presenciar el encuentro ante Arsenal, planificado para el lunes a las 19.

ANTE GRAN BRETAÑA

Leo Mayer fue convocado para la Copa Davis

El subcapitán del equipo de la Copa Davis, Mariano Hood, confirmó ayer a los tenistas que enfrentarán a Gran Bretaña con el regreso de Leonardo Mayer y la ausencia de Juan Mónaco.

De cara a la serie que se disputará en condición de visitante entre el 16 y 18 de septiembre, representará a Argentina Juan Martín del Potro, Federico Delbonis, Guido Pella y Mayer.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa brindada en el Cenard por Hood debido a que Daniel Orsanic, el capitán, se encuentra en Estados Unidos observando el Us Open.

JUEGOS CORRENTINOS

Se inicia el Provincial Sub14 y el Sub15

Con la participación estimada de unas 600 personas entre deportistas, delegados y entrenadores, desde este viernes 9 de septiembre y hasta el domingo 11, se jugará en esta Capital, la instancia Provincial Sub 14 y Sub 15 de los “Juegos Correntinos 2016”, competencia clasificatoria para los Nacionales de Mar del Plata que se realizarán en octubre próximo.

Participarán del certamen, aquellos representativos que clasificaron en las seis zonas geográficas en que se divide la Provincia para estos juegos que son organizados y coordinados por la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del Profesor Jorge Lucietti. Disciplinas y escenarios deportivos: Fútbol Masculino Sub14: Complejo Boca Unidos (Ruta 12). Fútbol Femenino Sub 14: sábado por la mañana Club Sportivo; y por la tarde: Complejo Boca Unidos (Ruta 12). Voley Masculino Sub14: Club San Martin. Voley Femenino Sub14: Gimnasio Pedro Ferré. Beach Voley Sub14 Masculino: Club Regatas Corrientes. Beach Voley Sub 14 femenino: Club Regatas Corrientes. Básquet 3 vs 3 Femenino Sub 14: Club 1.536 viviendas. Básquet Sub 15 Masculino: Club Sportivo (Buenos Aires y 9 de julio). Básquet Sub 15 Femenino: Club 1.536 Viviendas.

SANTO TOMÉ

Barro y llovizna en el Provincial de Ciclismo

Se llevó adelante en Santo Tomé la 7ma fecha del Campeonato Correntino de Rural Bike, de la que participaron 158 competidores de toda la región. Partieron a las 10.30 desde paraje La Curtiembre. La organización estuvo a cargo de la Municipalidad de Santo Tomé, a través de la dirección de Deportes. El intendente Víctor Giraud, el secretario de Gobierno, Mariano Garay, la secretaria de Acción Social Stella Maris Uguet y la directora de Deportes Patricia Montenegro estuvieron presentes en el local Arasol, durante la entrega de premios para las diferentes categorías, y compartieron un almuerzo con todos los competidores y sus equipos técnicos.

Sin dudas, el tiempo no acompañó a los ciclistas ya que lloviznó gran parte del día, el barro era cada vez más espeso, y hubo varias caídas durante la carrera. No obstante, desde la organización indicaron que no hubo lesiones de importancia, solo algunos golpes, ya que en varias ocasiones debieron atravesar grandes charcos y subidas peligrosas.