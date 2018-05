Camioneros en alerta

Cerca de un paro a la brasileña

Pablo Moyano alertó sobre la posibilidad de un paro de camioneros como en Brasil. El secretario Adjunto de Camioneros ve con buenos ojos el paro camionero que paraliza a Brasil y aseguró que podrían imitarlo. El gremio exige un aumento salarial del 27% y de no conseguirlo podría haber corte de rutas como represalia. Pablo se solidarizó con los pedidos de los metrodelegados, quienes continúan realizando paros y levantamiento de molinetes para conversar sobre las paritarias que, aseguran, deberían haberse convenido con ellos y no con la UTA. El dirigente de Camioneros avaló las medidas de fuerza y adelantó que desde su sindicato se pedirá un incremento salarial del 27%, advirtiendo que en caso de no obtenerlo: “Vamos tener que copiar a los camioneros brasileños con las protestas que están llevando adelante” y que paralizan con desabastecimiento todo el vecino país.